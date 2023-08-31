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Giriş Tarihi: 31.8.2023 09:56 Son Güncelleme: 31.8.2023 10:05

Ağabeyini ve yeğenin öldüren şüpheli de öldü

Adana'da yemeğe davet ettiği ağabeyi Hüseyin Yalçınkaya ve 6 yaşındaki yeğeni Yağmur Yalçınkaya'yı tabancayla vurarak öldürüp, annesi Hatice, yengesi Esra ve diğer yeğeni Elif'i (9) yaralayan, sonrasında ise başına dayadığı tabancayı ateşleyen Burak Yalçınkaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ağabeyini ve yeğenin öldüren şüpheli de öldü

29 Ağustos'ta Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana gelen olayda uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Burak Yalçınkaya, annesi Hacer Yalçınkaya ile aile yemeği için evlerine gelen ağabeyi Hüseyin, yengesi Esra ve yeğenleri Elif (9) ile Yağmur Yalçınkaya'ya çıkan tartışmada tabancayla ateş açtı. Şüpheli, daha sonra aynı tabancayı başına dayayıp, ateşledi.

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hüseyin Yalçınkaya hayatını kaybetti, yaralı diğer aile fertleri de çeşitli hastanelere kaldırıldı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olup, yoğun bakıma alınan Yağmur Yalçınkaya da kurtarılamadı.

Olayı gerçekleştiren şüpheli Burak Yalçınkaya tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüphelinin cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan hastanede tedavisi devam eden Hatice, Esra ve Elif Yalçınkaya'nın hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

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Ağabeyini ve yeğenin öldüren şüpheli de öldü
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