Ağabeyini ve yeğenin öldüren şüpheli de öldü

29 Ağustos'ta Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana gelen olayda uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Burak Yalçınkaya, annesi Hacer Yalçınkaya ile aile yemeği için evlerine gelen ağabeyi Hüseyin, yengesi Esra ve yeğenleri Elif (9) ile Yağmur Yalçınkaya'ya çıkan tartışmada tabancayla ateş açtı. Şüpheli, daha sonra aynı tabancayı başına dayayıp, ateşledi.

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hüseyin Yalçınkaya hayatını kaybetti, yaralı diğer aile fertleri de çeşitli hastanelere kaldırıldı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olup, yoğun bakıma alınan Yağmur Yalçınkaya da kurtarılamadı.

Olayı gerçekleştiren şüpheli Burak Yalçınkaya tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüphelinin cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan hastanede tedavisi devam eden Hatice, Esra ve Elif Yalçınkaya'nın hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.