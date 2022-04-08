Ağabeyinin evinde katliam yapan şüpheli: Gözüm kararmıştı, sonrasını hatırlamıyorum

İLK İFADESİNİ AVUKAT NEZARETİNDE VERDİ

Cinayet şüphelisi Çetin Güler, Sakarya Barosu'ndan bir avukat nezaretinde ilk ifadesini verdi. Güler'in ifadesinde sık sık ağladığı ve pişman olduğunu söyleyerek, "Uzun zamandır da ağabeyimle ev konusunda anlaşamıyorduk. En son yine görüştük, anlaşamadık. Telefonla görüştüğümüzde bana ağır konuştular. Hakaretler etti, sinirlendim. Kendimi kaybettim ve eve gittim. Gözüm kararmıştı sonrasını hatırlamıyorum. Keşke böyle olmasaydı. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.