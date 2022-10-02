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Giriş Tarihi: 3.10.2022

Ağabeyinin kazayla vurduğu küçük kız kurtarılamadı

Ağabeyinin kazayla vurduğu küçük kız kurtarılamadı
ORDU'NUN Fatsa ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde U.K.K. (15), babasına ait ruhsatlı av tüfeği ile oynadığı sırada kazara kız kardeşi Ş.K.'yi (13) karnından vurdu. Silah sesini duyan aile, kızlarını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan çocuk, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Ş.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası U.K.K., 'Ateşli silahla taksirle öldürme' suçundan gözaltına alındı.

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Ağabeyinin kazayla vurduğu küçük kız kurtarılamadı
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