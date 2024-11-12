Ağabeyinin marketini ateşe verdi: 1 ölü, 5 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Erkan Sekmen (47), önceki gece bir bidon benzinle husumetli olduğu ağabeyi Hakan Sekmen'in (49) marketine geldi. Burada ikili arasında çıkan tartışmanın ardından benzini Erkan Sekmen'in market içerisinde ofis ve ev olarak kullandığı odaya dökerek ateşe verdi. Alevler bir anda marketi sararken Hakan Sekmen, oğulları Y.H. Sekmen (15), Yiğit Eren Sekmen (23), boşandığı eşi Özlem Şahin (44), çalışan Samet Uğurlu (24) ile yangını çıkaran Erkan Sekmen yaralandı. Hakan Sekmen kaldırıldığı hastanede öldü.