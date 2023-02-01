Ağabeyinin üzerine, yük asansörünün halatı kopunca düşmüş

ASANSÖR HALATI KOPMUŞ

Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarı Ercan Uysal, kazanın yük asansörünün halatının kopması sonucu yaşandığını söyledi. "Çok şükür arkadaşların sağlık durumları iyi" diyen Muhtar Uysal, "Dünkü olaydan dolayı hepimiz gerçekten üzüldük. Kardeşlerden biri asansöre yük koyuyor, diğeri ise binaya çekiyordu. Binada olan, asansörün halatının kopması sonucu ağabeyinin üzerine düştü. Sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendik" dedi.

Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.