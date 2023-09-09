Ağaç devrildi, turistler son anda kurtuldu

Sultanahmet Meydanı'nda sabah saatlerinde 30 kişilik turist grubunun geçişi sırasında at kestanesi ağacı büyük gürültüyle devrildi. Ağacın devrilmeden önce çıkardığı sesleri duyan turizmci Mehmet Aktaş turist grubunun rehberini, rehber de turistleri uyardı. Bu uyarıyla kaçan turistler devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay sırasında 15-20 turistin sırt ve kollarında dal çarpması nedeniyle hafif sıyrıklar oluştu. İhbar üzerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri devrilen ağacı keserek kaldırdı.