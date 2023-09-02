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Giriş Tarihi: 2.9.2023

Ağaç kavgasında ağabeyini öldürdü

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Ağaç kavgasında ağabeyini öldürdü
Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı Köyü'nde İdris ve Ömer Yıldız kardeşler, babalarından miras kalan araziyi aralarında paylaştı. Ancak iki kardeş, tam sınırda olan ağacın kimin bahçesinde kalacağı konusunda anlaşamadı. Bunun üzerine İdris Yılmaz, ağacı kesti. Ömer Yıldız ise ağabeyinin yanına giderek tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce üzerindeki bıçağı çıkaran Ömer Yıldız, ağabeyini bıçakladı. Hastaneye kaldırılmak istenen İdris Yıldız (52) yolda hayatını kaybetti. Jandarma kaçan zanlıyı arıyor.

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Ağaç kavgasında ağabeyini öldürdü
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