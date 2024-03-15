Ağaca çarpan otomobil alev aldı sürücüsü yanarak can verdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Sürekli kırsal mahallesi mevkiinde bulunan kavşakta meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonucu araçta bulunan 32 yaşındaki Uğur Keskin ile 29 yaşındaki eşi Ayçanur Şeyma Keskin yaralandı. Durumu ağır olan Uzman Çavuş Uğur Keskin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti. Eşi Ayçanur Şeyma Keskin'in tedavisi sürüyor.Kayseri Kocasinan İlçesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde seyreden otomobil sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıktı. Orta kaldırımdaki ağaca çarpan otomobilde yangın çıktı. Otomobil sürücüsü İbrahim A. (34) yardıma koşan vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Ağır yaralan İbrahim A. kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Otomobildeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.Afyonkarahisar'da sürücü E.E.'nin (26) kullandığı araç refüjdeki ağaç ve direğe çarparak devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti.Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı Meral Dalgacı (50) yaşamını yitirdi.