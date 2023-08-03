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Giriş Tarihi: 3.8.2023 10:25 Son Güncelleme: 3.8.2023 10:46

Ağaca çarpan otomobil alev topuna döndü

İstanbul Beylikdüzü'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra alev aldı. Lüks otomobilde bulunan 2 kişi yara almadan kurtulurken, otomobili saran alevler itfaiye tarafından söndürüldü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Ağaca çarpan otomobil alev topuna döndü

Beylikdüzü Marmara Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde gece saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil ağaca çarparak yola savruldu.

Otomobil içerisindeki 2 kişi kazayı yara almadan atlatırken, otomobil yaşanan kaza nedeniyle alev aldı. Sürücü ve beraberindeki arkadaşı yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yapsa da yeterli olmadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alev alev yanan köpükle müdahale ederek yangını söndürdü. Otomobil yangından sonra kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Ağaca çarpan otomobil alev topuna döndü
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