Ağaca çarptı kurtarılamadı: Emir Maral’dan kötü haber!

Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan 27 yaşındaki Maral, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi otopsi raporu için Adli Tıp Morguna kaldırılırken, yakınları da kurum önünde gözyaşlarına boğuldu. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.