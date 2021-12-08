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Giriş Tarihi: 8.12.2021 23:28

Ağacı yerinden söküp kanala uçtu! Yara almadan kurtuldu

İHA

Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç yol kenarındaki çarptığı ağacı yerinden söküp demir korkulukları aşarak su kanalına uçtu. Kazada yara almayan araç sürücü ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi

Kaza, 21.45 sularında Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.A. idaresindeki otomobil Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi istikametine seyir halinde iken sürücüsünün kontrolünde çıkarak yol kenarındaki çarptığı ağacı yerinden söktükten sonra demir korkulukları aşarak su kanalına uçtu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kazada yara almayan araç sürücü ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Ağacı yerinden söküp kanala uçtu! Yara almadan kurtuldu
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