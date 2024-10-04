Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl düzenlediği Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl da unutulmaz bir etkinlikle başladı. Kitapseverlerin merakla beklediği "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliği, yüzlerce vatandaşın katılımıyla Cumhuriyet Bulvarı'nda gerçekleşti. Etkinlikte, ağaçlara asılan 5 bin kitap saniyeler içinde toplandı. Kitapların ağaç dallarına asıldığı bu geleneksel etkinlik, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, ağaçlardan kitap toplamak için sabahın erken saatlerinde bulvarda bir araya geldi. Etkinlik sırasında, katılımcılar büyük bir heyecanla ağaçlarda asılı duran kitapları topladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın da katıldığı etkinlikte, dakikalar içinde ağaçlardaki kitaplar tükendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, vatandaşların etkinliğe olan ilgisinden memnuniyetini dile getirdi.