Ağaçlara çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 ölü 2 yaralı

Adana merkez Sarıçam ilçesi Esentepe Mahallesi Kozan Caddesi'nde 00.30 sıralarında kaza meydana geldi. İddiaya göre otomobil, yolda hızla ilerlediği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı. Demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan 5 kişi çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Enes Tatar, kardeşi Emin Tatar ve İbrahim Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan Ahmet Özdemir ve Semih Yıldırım ise yaralandı. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği cadde polis tarafından tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.