Ağaçları budarken elektrik akımına kapılıp öldü

Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi Kocadere Caddesinde yaşayan Saim Ünver, evinin önünde bulunan çam ağacını budamak için ağaca çıktı. Budama işine koyulan Ünver, kestiği dalların elektrik hatlarına temas etmesiyle birlikte şebeke akımına kapıldı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Jandarma, itfaiye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elek hatlarındaki enerjinin kesilmesinin ardından itfaiye kurtarma ekipleri merdivenli araçla müdahale ettikleri Saim Ünver'i indirerek hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Ekipler yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirledi.

Ünver'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.