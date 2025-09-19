Haberler Yaşam Haberleri Ağaçlık alanda çıkan yangın korku ve panik yarattı! 1 saatte söndürülen ağaçlık alan küle döndü
İstanbul Kağıthane’de ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayılan alevler nedeniyle panik yaşandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ağaçlık alanı küle döndüren yangın yaklaşık bir saatte söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Şirintepe Mahallesi'nde çıktı. Ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ağaçların bulunduğu alandan alev ve dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere müdahaleye başladı.

AĞAÇLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Yanan ağaçlık alan küle dönerken, itfaiye uzun süre soğutma çalışması yaptı. Ölen ya da yaralanananın olmadığı yangın sırasında vatandaşlar panik yaşadı.

