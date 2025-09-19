Ağaçlık alanda çıkan yangın korku ve panik yarattı! 1 saatte söndürülen ağaçlık alan küle döndü

Yangın, saat 14.00 sıralarında Şirintepe Mahallesi'nde çıktı. Ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ağaçların bulunduğu alandan alev ve dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere müdahaleye başladı.

AĞAÇLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Yanan ağaçlık alan küle dönerken, itfaiye uzun süre soğutma çalışması yaptı. Ölen ya da yaralanananın olmadığı yangın sırasında vatandaşlar panik yaşadı.