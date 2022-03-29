Ağaçtan turunç toplayan kadınlara otomobil çarptı: 3 ölü

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı'nda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Nilüfer Kanat, Birsen Sonkur ve Özler Büyükmazı reçel yapmak için refüjde bulunan ağaçlardan turunç toplamaya başladı. Kadınlar turunç topladığı sırada, M.K.A, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarak kadınlara çarptı.