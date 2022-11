Age of Empires 4 Sistem Gereksinimleri - Age of Empires 4 Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

Savaş oyunlarının verdiği heyecanı yaşamayı seven oyuncular, Age of Empires 4 sistem gereksinimleri ile ilgili detayları öğrenmelidir. Microsoft Windows oyuncularının kafasını kurcalayan soru ise Age of Empires 4 PC kaldırır mı 'dır. Veri depolamada sorun teşkil etmemesi için Age of Empires 4 kaç GB ram istiyor diye kesinlikle araştırılmalıdır. Duraksamadan oynamak için Age of Empires 4 kaç fps olduğu önemlidir. Age of Empires 4 Ottoman minimum sistem gereksinimleri nelerdir? Nasıl bir oyundur?

Age Of Empires 4 Sistem Gereksinimleri Neler?

Age Of Empires 4, Relic Entertainment ile World Edge'in geliştirdiği ve Xbox Game Studios'un piyasaya sürdüğü gerçek zamanlı bir strateji oyunudur. Birkaç ay önce Gamescon 2022, Ottoman ve Malia versiyonunun geleceğini duyurmuştur. 2021 yılında çıkan 4. oyuna gelen güncelleme ile birlikte Ekim 2022'de, Ottoman ve Malia versiyonu ile ortaya çıkmıştır. Age of Empires 4'te, Orta Çağ İngiltere'sinin, Normanların işgali ile birlikte fetheldilmesi anlatılmıştır. Oyunun yıldönümüne özel olarak hazırlanan ve Osmanlı İmparatorluğu'nu konu alan yeni Age of Empires 4 Ottoman, M. S. 11. yüzyıl ile 16. yüzyılları işler. Kuruluş öncesi dönemden yükselme devrine kadar olan zaman dilimini ele alır. Osmanlı ve Mali'nin dışında, Kutsal Roma İmparatorluğu, Delhi Sultanlığı, İngiliz, Fransız, Rus, Abbasiler, Çin ve Moğol ile toplamda 10 medeniyet teması bulunur.

PC sürümünün bulunduğu Age of Empires 4 Ottoman, Xbox One, Xbox X ve S Serisi ile Microsoft Windows'ta oynanabilir. Birtakım ayarlamalar ile fps seviyesi 120'ye kadar yükseltilebilir. Aşağıda oyun için gereken sistem gereksinimlerine dair detaylar paylaşılmıştır.

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: AMD Ryzen 5 2400G / Intel Core i5-6300U – AVX desteği olan işlemciler istiyor.

Ekran Kartı: AMD Radeon RX Vega 11 / Intel HD 520

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 50 GB depolama alanı

DirectX: Sürüm 12

İşletim Sistemi: Windows 11 64 bit / Windows 10 64 bit

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: 3.6 GHz 6 çekirdek (Intel i5) / AMD Ryzen 5 1600 – AVX desteği olan işlemciler istiyor.

Ekran Kartı: Nvidia GeForce 970 / AMD Radeon 570 -4 GB

Bellek: 16 GB RAM

Depolama: 50 GB depolama alanı

DirectX: Sürüm 12

İşletim Sistemi: Windows 11 64bit / Windows 10 64 bit