AGİ KALKTI MI, 2023 YILINDA UYGULANACAK MI? 2023 Asgari Geçim İndirimi AGİ nedir, bu yıl var mı, ne kadar olacak?

AGİ var mı, kalktı mı sorusu asgari ücret zammının yaklaşmasıyla birlikte sıklıkla araştırılıyor. 2022 asgari ücret zammıyla birlikte vergiler asgari ücretten çıkartılırken, AGİ de kaldırılmıştı. Yeni asgari ücret zammında vergilerin geri gelip gelmeyeceği tartışılıyor. Bu bağlamda AGİ var mı sorusu yanıt arıyor. İşte detaylar...
AGİ NEDİR?
AGİ bir işçinin medeni haline göre, çocuğu varsa, çocuk sayısına göre farklılık gösterir. Bir işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. 16 yaşından sonra sigortalı çalışanların, asgari geçimini sağlayacak bölümün hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.
AGİ KALKTI MI?
AGİ 2022 yılında asgari ücretten damga ve gelir vergisinin kaldırılması sebebiyle asgari ücret içerisinden kaldırıldı. AGİ vergi iadesidir ve vergiler asgari ücretten kaldırıldığı için, AGİ de otomatikman sistemden çıkmış oluyor.
AGİ VAR MI, OLACAK MI?
AGİ 2023 asgari ücret zammı içerisinde de yer almayacağı ön görülmekte.