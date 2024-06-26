Ağıla dalan köpekler koyunları telef etti

Sivas'ta başıboş sokak köpekleri, koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan Serkan Çakar'a ait ağıla girip koyunlara saldırdı. Sokak köpekleri girdiği ahırda 3 koyunu öldürdü, 15'ini ise yaraladı. Sesler üzerine ağıla giden Çakar, köpekleri kovalayarak uzaklaştırdı. Hayvanlarına baktığında hayatının şokunu yaşayan Çakar, hayvanlarda kuduz hastalığının olup olmadığını öğrenebilmek için tahlil yapılacağını söyledi. Başıboş sokak köpeklerinin koyunları genellikle kuyruk ve but kısmından ısırdıklarını ifade eden Çakar, "Genellikle kuyruk ve but kısımlarını ısırmışlar. Sokak köpekleriyle alakalı gerekli önlemler alınmalı. Hayvanlardan ziyade insanlara da saldırabilir. Tedbirler alınmalı" dedi.