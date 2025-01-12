Ağır hasarlı araçlar üzerinden büyük vurgun

Ağır hasar alan araçların motor ve şasi numaralarını yurt dışından Türkiye'ye getirdikleri otomobillere kopyalayıp (change) piyasaya süren çetelerden biri daha Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonla çökertildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Bürosu ekiplerinin, 2 ay süren teknik takip sonrası eş zamanlı gerçekleşen baskınlarda 15 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ŞASİ NUMARALARI DEĞİŞTİRİLDİ

Yapılan incelemelerde, deprem bölgesinde enkaz altında kalan, trafik kazaları sonrası ağır hasarlı araçlara ait ruhsat belgeleri ile şasi numaralarının yasa dışı yollardan değiştirildiği tespit edildi. Dolandırıcılık şebekesinin, Gürcistan Sarp Gümrük Kapısı ve Bulgaristan Kapıkule Gümrük Kapısı üzerinden ülkeye getirilen yabancı plakalı araçların şasi numaralarını kimyasal sıvılar kullanarak değiştirdiği ortaya çıktı. Bu yöntemle araçları yasal gibi göstererek piyasaya sürdüğü belirlendi. Şüphelilerin 25 aracın şasi numarasını değiştirerek galeriler ve internet siteleri aracılığıyla satışa sundukları ve bu yöntemle toplamda 40 milyon Türk lirası haksız kazanç sağladığı belirlendi.