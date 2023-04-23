Ağır hasarlı binaya izinsiz girdi: Pencereden düşüp yaralandı

Olay, Sarayatik Mahallesi Kengerli Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli iki deprem sonrası ağır hasar gören ve boşaltılan binaya, kimliği belli olmaya ve mahalleli tarafından bilinmeyen iki kişi girdi. İzinsiz girdiği öğrenilen şahıslar, kapı ve pencereleri sökmek için girdiği iddia edildi. Birinci kattaki pencereleri söken bir kişi, dengesini kaybederek beton zemine düştü.