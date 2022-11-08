‘Ağırlığımca altın verseler artık sigara içmem’

İstanbul'da yaşayan Yakup Yıldırım (59), geçtiğimiz Ağustos ayında kan tükürmeye başladığı için hastaneye gitti. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra Yıldırım'a akciğer kanseri tanısı konuldu. Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 21 Ekim'de akciğer kanseri ameliyatı olan Yıldırım, ameliyat sonrası iki günde taburcu oldu. Hastalığını öğrendiğinde hiç korkmadığını robotik cerrahi yöntemiyle ameliyat olduğu için içinin rahat olduğunu ifade eden Yıldırım, "Hatta öyle olmasaydı belki de ameliyat olmazdım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bundan sonraki süreci patoloji sonuçları belirleyecek. Ben de bundan sonra kendime dikkat edeceğim. Normal hayatıma döndüm. Sigarayı hayatımdan çıkaracağım. Günde iki paket içerdim. Murat hoca hastalığımda yüzde 95 sigaranın etkili olduğunu söyledi. Yoğun bakımda sigara aklıma geldikçe ben kendime ne yapmışım dedim hep. İnsanın kendine yapabileceği en büyük zulüm sigara içmek. Zevkle içiyorduk hala da aklıma geliyor ama artık hayatımdan çıkaracağım. Şimdi artık kilomla altın verseler yine de sigara içmem" şeklinde konuştu.
AMELİYAT 6 FARKLI ÜLKEDEN CANLI İZLENDİ
Ameliyatın 6 farklı ülkeden canlı olarak izlendiğini vurgulayan Göğüs Cerrahı Doç. Dr. Murat Akkuş: "Hastamızı eğitim vakası olarak kabul ettik ve yaptığımız ameliyatı Türkiye'deki ve yurt dışındaki göğüs cerrahları izleyebildi. Robotik cerrahinin yararları olan erken taburculuk, az kan kaybı, az ağrı ile hastamızı kolaylıkla taburcu ettik. Kendisi şu an iyi, kontrollerinde herhangi bir problemi yok. Kliniğimiz Türkiye'de göğüs cerrahisinde en fazla sayıda robotik cerrahi yapılan merkez konumunda" dedi.
"EN BÜYÜK AVANTAJI KAPALI CERRAHİ OLMASI"
Robotik cerrahinin en büyük avantajının kapalı cerrahi olması olduğuna dikkat çeken Akkuş, "Bu ameliyat kapalı birkaç tane delikten yapılıyor. En önemli faydası görüntünün daha net olması, içerideki aletlerin fonksiyonlarının daha yüksek kapasitede olması ve daha düşük oranda bir kanama görmemiz. Göğüsteki kaburgaların ayrılarak içeri girilmesine gerek kalmıyor. Dolayısıyla bunların verdiği travmanın düşük olması nedeniyle hastalarımız daha çabuk toparlıyor, daha çabuk iyileşiyor akciğer fonksiyonları daha az kayboluyor. Hatsalar daha çabuk iyileşiyor ve ameliyattan sonraki birkaç gün içerisinde taburcu oluyor. Bununla beraber komplikasyon oranı daha düşük. Ameliyattan sonra hastanın solunum kapasitesi hızla artıyor. Hastalar daha çabuk iyileşiyorlar kayıplarımız daha düşük oluyor ve erken dönemde taburcu ediyoruz" diye konuştu.
"TÜRKİYE ROBOTİK CERRAHİDE AVRUPA'DAN ÖNDE"
Cerrahinin geleceğinin robotik cerrahide yattığını belirten Akkuş, şöyle devam etti: "Robotik cerrahi cihaz ve bakım masrafları olarak pahalı bir cerrahi ama gelecekte yeni çıkacak robotlarla beraber bu teknolojiler ucuzlayacaktır. Türkiye bu anlamda iyi bir yatırım yaptı, bu konuda biz ülke olarak Avrupa'dan önde bile sayılabiliriz. Yurt dışından da çok sayıda robotik cerrahi ameliyatı olmaya gelen hasta var burada. Sağlık turizmi için de çok önemli bir konu. Dolayısıyla robotik cerrahiye yapılacak yatırımların karşılığını en azından sağlık turizmi olarak vereceğinden eminim. Yerli robotların ya da cihazların üretilmesi de bu konuda katkı sağlayacaktır tabi ama bu çok büyük bir birikim gerektiriyor. Umarım bizim kendi teknolojimiz de bu alana ilgi gösterir."