‘Ağırlığımca altın verseler artık sigara içmem’

"TÜRKİYE ROBOTİK CERRAHİDE AVRUPA'DAN ÖNDE"

Cerrahinin geleceğinin robotik cerrahide yattığını belirten Akkuş, şöyle devam etti: "Robotik cerrahi cihaz ve bakım masrafları olarak pahalı bir cerrahi ama gelecekte yeni çıkacak robotlarla beraber bu teknolojiler ucuzlayacaktır. Türkiye bu anlamda iyi bir yatırım yaptı, bu konuda biz ülke olarak Avrupa'dan önde bile sayılabiliriz. Yurt dışından da çok sayıda robotik cerrahi ameliyatı olmaya gelen hasta var burada. Sağlık turizmi için de çok önemli bir konu. Dolayısıyla robotik cerrahiye yapılacak yatırımların karşılığını en azından sağlık turizmi olarak vereceğinden eminim. Yerli robotların ya da cihazların üretilmesi de bu konuda katkı sağlayacaktır tabi ama bu çok büyük bir birikim gerektiriyor. Umarım bizim kendi teknolojimiz de bu alana ilgi gösterir."