Ağırlık kaldıramayan afetzede, deprem anında iki torununu kucaklayıp kurtardı

"BEN 10 KİLOYU KALDIRAMAM, İKİ TORUNUMU KUCAKLAMIŞIM"

Evlerini Allah'a ve komşularına emanet ederek, kapıları kilitleyip Bilecik'e geldiklerini aktaran Orhan, Valiliğe yaptıkları başvuru üzerine hayırsever bir vatandaşın köydeki evine yerleştirildiklerini dile getirdi. Orhan, "Allah razı olsun, burada kalıyoruz. Bir eksiğimiz kalmadı, bütün ihtiyaçlarımızı, eksikliklerimiz giderdiler. Oğlum ve ben bir fabrikada iş bulduk. Orada çalışıyoruz, buraya yerleşeceğiz nasip olursa. Ailem yanımda, başka nereye gidebilirim ki. O anı yaşamayan bilmez. O anda kendi canından vazgeçiyorsun, Bir iş kazası geçirdim ve belimde çatlak var. Ben 10 kiloyu kaldıramam, ben iki torunumu kucaklamışım. Dışarı çıkmışız. Çok zor bir gündü. Her gün geçtikçe biraz insan teselli oluyor ama biz yine iyiymişiz. Evimiz hasarlı, o saatten sonra tekrar eve girmedik, girmeyin dediler. Televizyona bakmak istemiyorum." dedi. Deprem anında üzerlerindeki kıyafetlerle ve terliklerle çıktıklarını, Bilecikli hayırsever vatandaşların kendilerine kıyafet temin ettiğini ifade eden Orhan, "Bilecik Valimize ve 'Açık Kapı'da çalışanlar ile evini bize açan hayırsever ailemize teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. O kadar iyi insanlar var ki çok duygulandım. Bu kadar sıcak karşılayacaklarını, bu kadar yardımsever vatandaşlarımızın olduğunu bilmiyordum. Bizi gören boynumuza sarıldı. Daha bundan güzel bir şey olabilir mi. İnşallah böyle bir şey yaşamayız." şeklinde konuştu.