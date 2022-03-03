AGİT gözlemcileri THY uçağıyla Rusya’dan İstanbul’a geldi

Ukrayna'da devam eden çatışmalar ve kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle AGİT'in Donetsk ve Luhansk'daki misyonlarında görevli personeli buradan karayoluyla Rusya'nın Rostov şehrine ulaştı. AGİT personeli sivil uçuşların iptal edilmesi nedeniyle daha sonra Rusya'nın Soçi kentine geçiş yaptı. Farklı ülkelerden oluşan 130 AGİT personeli, THY'nin düzenlediği özel uçuşla saat 18.00'da Soçi'den İstanbul Havalimanı'na getirildi. VİP Salonunda pasaport işlemleri yaptıran 130 gözlemcinin bir süre İstanbul'da konakladıktan sonra ülkelerine gidecekleri öğrenildi.(DHA)