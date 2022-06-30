Ağız Armonikası Virtözü Balarısı Ahmet son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü Ağız Armonikası Virtözü Balarısı Ahmet aile yakınları ile dostlarının katıldığı cenaze töreni sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.

Klasik, Türk sanat, caz müziğe ve tango eserleri seslendiren, ağız armonikası virtüözü Ahmet Faik Şener Zeytinburnu'nda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çevresinde 'Balarısı Ahmet' olarak tanınan Şener'in cenazesine ünlü tarihçi Murat Bardakçı ve yakınları katıldı. Şener, Kocamustafapaşa Sümbül Efendi Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

"ÇOK EĞLENCELİ BİRİSİYDİ"

Şener'in aile yakını Atilla Başoğlu "Ahmet abi çevresinde sevilen bir insandı. Kız kardeşinin vefatının ardından biraz çöktü. 45 kiloya kadar düştükten sonra, hastaneye götürdük. Pandeminin başlamasıyla mecburen hastanede kaldı. Ardından huzurevine geçti ve orada vefat etti. Çok eğlenceli biri insandı. Son zamanlarda 'Yaşadığım yeter artık bırakayım' diyordu" dedi.