Ağlar istavrit ve mezgitle doldu

Denizlerdeki av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte, balıkçılar önceki gece saat 24.00'te "Vira bismillah" dedi.Balıkçıların ağları ilk gün istavrit ve mezgitle doldu. SABAH muhabiri Özgür Özdemir ilk avı Trabzon'da Adem Baba Teknesi'nden takip etti. Balıkçılardan Gökhan Kol, "Ağlarımız istavrit ve mezgitle doldu. Bu sezon vatandaşımız bol balık yiyecek", Ali Çebi ise "Bu sezon inşallah bereketli geçecek" dedi. Teknenin reisi Yakup Uzun ise "Deniz suyu henüz sıcak. Havalar serinlemeye başlayınca hamsi gelir. Vatandaşımız bol hamsi yiyecek" diye konuştu.Samsun'da yüzlerce tekne denize açıldı. Ağlar, mezgit ve istavritle doldu taştı. Balıkçı Caner Bayrak, "Geçen yıla oranla iyi bir başlangıç yaptık. Havalar çok sıcak olduğu için balık dibe gidiyor. Bu nedenle de dip balığı olan mezgit bu sezon bol olacak. Palamut yok denecek kadar az. Palamut az olursa hamsi çok olur. Bu sene vatandaşlarımız hamsiye doyacak" dedi. İlk gün tezgâhlarda mezgit ve istavrit kilosu 100 liradan satıldı.Muğla'daki av sezonu ise Milas Güllük'teki deniz dibi temizliğiyle başladı. Törende konuşan Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, 1120 tekne bulunan sektörde 70 bin kişinin çalıştığını, 450 bin kişinin ekmek yediğini ve 42 milyar TL ihracat geliri sağlandığını belirtti. İlk mezatın ardından 5 ton balık ücretsiz dağıtıldı.Denizlerde sona eren av yasağı dolayısıyla Karadeniz, Marmara ve Ege kıyılarındaki balıkçı barınaklarında hareketlilik yaşanıyor. Ancak deniz suyu sıcaklığı diğerlerine göre yüksek olan Antalya, Adana, Mersin ve Hatay kıyılarında balıkçılar, ağlarını 15 gün sonra denize atarak "Vira bismillah" diyecek. Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, "Bu yıl beklenti yüksek" diye konuştu.