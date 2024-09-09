Ağlatan helallik

Antalya'nın Kepez ilçesi Mehmet Akif Güngören Caddesi'nde 08.50 sularında Uğur Bozdoğan'ın kullandığı (33) plakalı 42 EHS 11 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre boyunca takla atarak yuvarlanan araç, hurdaya dönerken, sürücü içinde sıkıştı. Gelen sağlık ekipleri, Bozdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bozdoğan'ı kurtarmaya çalışanlardan Tolga Orhan, "Aşağıda kahvaltı yapıyorduk, bir toz bulutu ile sesi duydum. Sesi duyduktan sonra koşarak geldiğimde aracı gördüm. Aşağı indiğimizde abim sağdı, "Kaburgalarım kırık" diyordu. "Abi, ambulansı arıyoruz" dedik. Ambulans ekipleri, "Bekleyin, olay yerine itfaiyeyi gönderiyorum" dedi. İtfaiyeyi gönderdikten sonra "Hakkınızı helal edin" dedi. Talihsiz bir olay sonucu aşağıda bulunan abim vefat etti" dedi. Orhan o anları anlatırken göz yaşlarını tutamadı.