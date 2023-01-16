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Giriş Tarihi: 17.1.2023

Ağlatan sevinç

TOKİ’nin Sakarya’da yaptığı konut çekilişi sırasında kendisine ev çıkan Yılmaz Vurgun hüngür hüngür ağladı. Vurgun, “Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun” dedi

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Ağlatan sevinç
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi bütün hızıyla sürüyor. Proje kapsamında Sakarya'nın 6 ilçesinde toplam 2 bin 750 yapılacak. 'İlk Evim, İlk İş Yerim' sloganıyla büyük heyecan uyandıran kura Sakarya Spor Salonu'nda yapıldı. İlk etapta Adapazarı İlçesi'nde yapılacak olan bin 760 konut için kura çekildi.



Çekiliş sırasında salonda bulunan ve kendisine ev çıkan 48 yaşındaki özel gereksinimli Yılmaz Vurgun gözyaşlarına boğuldu. Oturduğu tekerlikli sandalyeden ev sahibi olduğu öğrendiği anda büyük sevinç yaşayan Vurgun, 2017 yılından bu yana kirada oturduğunu belirtti. Vurgun, "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Onun sayesinde ev sahibi oluyoruz. Çok ama çok mutluyuz" dedi.

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Ağlatan sevinç
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