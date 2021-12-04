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Giriş Tarihi: 4.12.2021 10:52 Son Güncelleme: 4.12.2021 10:54

Ağlayan kadını andıran kaya dikkat çekiyor

İREM NUR SONGUR İREM NUR SONGUR
Ağlayan kadını andıran kaya dikkat çekiyor

Gümüşhane'de bir kaya parçasına yan bakıldığında görülen ağlayan kadın silueti dikkat çekiyor.

Türkiye'nin dört bir yanındaki ilginç kaya siluetlerine bir yenisi de Gümüşhane'den eklendi. Gümüşhane'nin merkeze bağlı Gökdere köyünün Kızılbaş Gedikleri bölgesinde bulunan bir kaya parçasına yandan bakıldığında görülen ağlayan kadın silueti görenleri şaşırtıyor. Gökdere köyünde yaşayan MHP Gümüşhane İl Başkanı Nadim Aydın, kayanın önünde fotoğraf çekildikten sonra incelediği fotoğraftaki ayrıntıyı fark etti.

Kayanın yandan bakıldığında ağlayan bir kadın siluetini canlandırdığını fark eden Aydın, tekrar aynı bölgeye giderek kaya parçasını inceledi. Kayaya farklı bir cepheden bakan ve ağlayan kadın siluetini yakalayan Aydın, uzun yıllardır kaya parçasının yanından geçmelerine rağmen o silueti fark etmediklerini söyledi. Aydın, "Normalde o fotoğrafı çekilene kadar hiç kimse farkında değildi. O fotoğrafı gördükten sonra Ardahan'ın Damal ilçesindeki Karadağlar'ın eteğinde havanın açık ve güneşli olduğu günlerde ortaya çıkan Atatürk silueti aklıma geldi. Bizim köyümüzdeki kayaya dikkatli bakıldığında ise gözlerinden yaş akan bir kadın silueti var. Yıllardır yanından yöresinden geçtik ama hiç fark etmedik" dedi.

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Ağlayan kadını andıran kaya dikkat çekiyor
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