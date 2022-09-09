Haberler Yaşam Haberleri Ağrı Dağı ‘ağlıyor’
Giriş Tarihi: 10.9.2022

Ağrı Dağı ‘ağlıyor’

Ağrı Dağı ‘ağlıyor’
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Iğdır arasında bulunan, 5 bin 137 metrelik yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın buzulla kaplı zirvesi, her geçen gün eriyor. Her sene dünyanın dört bir yanından gelen binlerce dağcı grubu ve turistin ağırlandığı Ağrı Dağı'ndaki buzulların hızla erimesi, tırmanış yapanların kamerasına yansıdı. Eriyen buzullar nedeniyle dağcılar, zirveye çıkmakta zorlandı. Dağdaki buzulların 10.2 kilometrekarelik alana sahip olduğunu söyleyen profesyonel dağcı ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Bingöl, "Yıllardır görmediğimiz bir manzara ile karşılaştık. Dağın tepesindeki buzulların hızla eridiğini görüyoruz. Bu yıl havalar çok sıcak geçti. İlk defa İnönü zirvesinden böyle şelale gibi suyun aktığını görüyorum. 5 bin metrede buzullardan inanılmaz bir su akıyor" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Avcılar'daki metrobüs kazası sonrası da ortaya çıkmadı! Sosyal medyadan tepki yağdı!
Ziraat Bankası emekli promosyonu 2022 Eylül: Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, kaç TL veriyor?
Son dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
iPhone 14 Pro ve Pro Max fiyatları ile gündemde! iPhone 14 fiyat listesi ve özellikleri nasıl, Türkiye'deki satış fiyatı nedir, ne zaman çıkacak?
İstanbullu yolda kaldı! İBB yolcuları taşıyamadı: AK Partili belediyeler seferber oldu
Ekrem İmamoğlu yine tatilde: Güneyden sıkıldı, soluğu orada aldı...
Emekli promosyon ödemeleri 10 bin TL bandında! 2022 En yüksek emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, son günü ne zaman?
Son dakika | Ekrem İmamoğlu parti mi kuruyor? CHP'yi karıştırdı!
CHP'li Tunç Soyer'den skandal sözler! Osmanlı'yı hain ilan etti, Yunan'ın adını anmadı
Son dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Ağrı Dağı ‘ağlıyor’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA