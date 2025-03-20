Ağrı Dağı’nda 3 bin 100 rakımda mahsur kalan vatandaş, AFAD tarafından kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, dün saat 19.05 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, Türkiye'nin en yüksek noktası olan ve "Türkiye'nin çatısı" olarak anılan Ağrı Dağı'nın 3 bin 100 rakımında bir vatandaşın aracının arıza yaptığı ve bölgede mahsur kaldığı bildirildi.

İhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama Kurtarma ekibi 1 araç, 1 şube müdürü ve 2 arama kurtarma teknisyeniyle bölgeye sevk edildi. Ayrıca, Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan 1 araç ve 2 personel de çalışmalara destek vermek amacıyla olay yerine yönlendirildi.

Zorlu hava koşullarının hakim olduğu bölgede ekipler, yaklaşık 1 kilometre yürüyerek mahsur kalan vatandaşa ulaştı. İlk kontrolleri yapılan vatandaş, güvenli şekilde tahliye edilerek Topçatan Karakolu mevkiinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.