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Giriş Tarihi: 25.7.2024 15:35 Son Güncelleme: 25.7.2024 16:09

Ağrı Dağı'nda donarak hayatını kaybeden dağcıların cenazeleri kampa indirildi

Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaptıktan sonra iniş yolunda kaybolan ve donarak hayatlarını kaybeden Dilek Gökbulak ve Muhammed Halim Dalgı'nın cenazeleri, AFAD ekipleri ve profesyonel dağcılar tarafından zorlu hava şartlarına rağmen 4 bin 200 rakımdaki kampa indirildi.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı Dağı’nda donarak hayatını kaybeden dağcıların cenazeleri kampa indirildi

20 Temmuz'da Ağrı Dağı'na tırmanan ve zirveye vardıktan sonra iniş sırasında kaybolan iki dağcının cenazeleri, rehber Cuma Saltik, Barzani Ceylan ve arkadaşı tarafından 4 bin 900 rakımda bulunmuştu. Erzurum, Van ve bölgedeki farklı illerden gelen çok sayıda AFAD personelinin de görev yaptığı bölgede, yoğun tipi ve fırtına çalışmaları olumsuz yönde etkiliyor.

Büyük bir mücadele sonucunda cenazeler sedyelerle 4 bin 200 rakımdaki kampa taşındı. Cenazeler, helikopterle Ağrı kent merkezine inecek ve buradan ailelerine teslim edilecek.

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Ağrı Dağı'nda donarak hayatını kaybeden dağcıların cenazeleri kampa indirildi
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