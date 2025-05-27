Ağrı eski Milletvekili Cemal Kaya’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 300 yıllık Kur’an-ı Kerim hediyesi

Başarılı iş insanı ve örnek siyasetçi kimliğiyle tanınan Cemal Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, aile mirası olan tarihi Kur'an-ı Kerim'i takdim etti. Kaya, bu anlamlı hediyeyi sunmanın gururunu yaşadığını ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaya, "Dedem Halife Resul'den kalan üç asırlık Kur'an-ı Kerim, artık devletimizin korumasında. Aile büyüklerimizden bizlere miras kalan, yaklaşık 300 yıllık Kur'an-ı Kerim'i, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmenin onurunu yaşadım." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi'nde muhafaza edilecek olan eserin, gelecek nesillere aktarılacak olmasının hem ailesi hem de millet için büyük bir anlam taşıdığını vurgulayan Kaya, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bu manevi değeri kabul ettikleri ve böylesine kıymetli bir eseri devletin en güvenli kütüphanesinde yaşatacakları için şükranlarımı sunuyorum. Ecdadımıza ait izleri yaşatmak, geçmişle gelecek arasında sağlam köprüler kurmak hepimizin sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.