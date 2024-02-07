Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ile Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı arasında iş birliği protokolü imzalandı

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış tarafından imzalanan protokole göre denetim tedbiri altında bulunan yükümlüler, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesindeki sosyal ve spor tesisleri, müzik ve el sanatları atölyeleri ile sosyal ve kültürel faaliyetler, etkinlik, gezi ve kurs gibi çeşitli imkanlardan yararlanabilecek.

Denetim altında bulunan bireylerin sosyal yaşamda rol sahibi olmalarının hedeflendiği protokol kapsamında, kamuya yararlı işler çerçevesinde denetim tedbiri altında bulunan yükümlüler temizlik, bakım-onarım, çevre düzenleme ve genel idare hizmetleri alanlarındaki çalışmalara katılabilecek.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversitenin eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra toplumsal katkı faaliyetlerine de büyük önem verdiğini belirterek, denetim tedbiri altında bulunan yükümlülerin topluma yararlı bir birey olmasına katkı sağlama amacı taşıyan protokolün hayırlı olmasını diledi.

Prof. Dr. Karabulut, gerçekleştirilen iş birliği dolayısıyla Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış'a ve Ağrı Denetimli Serbestlik Müdürü Derya Aydın'a teşekkür etti.

Protokol İmza töreninde AİÇÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Fatih Karaoğlan ile Ağrı Denetimli Serbestlik Müdürü Derya Aydın da hazır bulundu.