Haberler Yaşam Haberleri Ağrı için doktora gitti ‘köpek kisti’ çıktı
Giriş Tarihi: 27.3.2023

Ağrı için doktora gitti ‘köpek kisti’ çıktı

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Ağrı için doktora gitti ‘köpek kisti’ çıktı
İstanbul'da karnında ağrı şikayetiyle hastaneye başvuran 58 yaşındaki Sinan Buyurman, dünyada çok nadir görülen hidatik kistinin karın boşluğuna yayıldığını öğrendi. Tedavi için geldiği İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'nde Dr. Öğr. Üyesi Kağan Gökçe tarafından gerçekleşen operasyon sonrası sağlığına kavuştu. Gökçe, kistin hastanın karın boşluğunda görüldüğünü, bu durumun ise çok nadir olduğunu dünyada 3. vaka olduğunu söyledi. Gökçe, "Vakamızda bu kist oldukça inatçı bir şekilde bacağa giden sinir ve damarları, hastanın omurga kemiğini, leğen kemiğini ve bel kaslarını tutmaktaydı. Başarılı bir operasyonla tüm kistik bulgular vücuttan çıkartıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
Karamollaoğlu'ndan CHP'yi kızdıracak LGBT çıkışı: Nereden çıkardın bu saçmalığı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Fatih Erbakan: Ülkemizin CHP zihniyetine teslim olmasına vesile olmak istemedik
İsrail'de Savunma Bakanı Gallant'ın görevden alınması ülkeyi karıştırdı: Halk sokaklara döküldü
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan İstanbul'da depremzedelerle buluştu: 1 yıl içinde 650 bin konut inşa edeceğiz
SON DAKİKA | Bahçeli'den zehir zemberek sözler! "Kılıçdaroğlu paravan adaydır"
Son dakika: ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 100 bin imzaya ulaştı
Son dakika: Hatay Samandağ'da korkutan deprem
ARKADAŞINA GÖNDER
Ağrı için doktora gitti ‘köpek kisti’ çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA