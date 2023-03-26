Ağrı için doktora gitti ‘köpek kisti’ çıktı

İstanbul'da karnında ağrı şikayetiyle hastaneye başvuran 58 yaşındaki Sinan Buyurman, dünyada çok nadir görülen hidatik kistinin karın boşluğuna yayıldığını öğrendi. Tedavi için geldiği İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'nde Dr. Öğr. Üyesi Kağan Gökçe tarafından gerçekleşen operasyon sonrası sağlığına kavuştu. Gökçe, kistin hastanın karın boşluğunda görüldüğünü, bu durumun ise çok nadir olduğunu dünyada 3. vaka olduğunu söyledi. Gökçe, "Vakamızda bu kist oldukça inatçı bir şekilde bacağa giden sinir ve damarları, hastanın omurga kemiğini, leğen kemiğini ve bel kaslarını tutmaktaydı. Başarılı bir operasyonla tüm kistik bulgular vücuttan çıkartıldı.