Ağrı kesicilerdeki büyük risk

Yeni bir bilimsel çalışma, dünya çapındaki en yaygın ağrı kesicinin, baş ağrısının şiddetini hafifletmekten daha büyük bir etkiye sahip olabileceğini ortaya çıkardı. 'Social Cognitive and Affective Neuroscience' dergisinde yayınlanan bilimsel araştırmada, ağrı kesicilerde kullanılan 'asetaminofen' maddesinin sadece bir ağrı kesiciden daha fazlası olabileceği belirtildi. 500'den fazla üniversite öğrencisinin katıldığı araştırmada, öğrenciler bir doz 'asetaminofen' aldılar ve daha sonra patlama riskiyle birlikte hayali para kazanmak için balonları şişirmek gibi risk alma davranışlarını ölçen testlere tabi tutuldular. Sonuçlar ise, 'asetaminofen' alanların kontrol grubuyla karşılaştırıldığında risk almaya daha yatkın olduğunu gösterdi.