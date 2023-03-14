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Giriş Tarihi: 14.3.2023 10:46 Son Güncelleme: 14.3.2023 10:57

Ağrı merkezli kaçakçılık operasyonu

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ağrı ve Van’da kaçakçılara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 2 milyon 150 bin TL değerinde 255 adet kaçak cep telefonu ele geçirilirken gözaltına alınan 7 kişiden 3’ü tutuklandı.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı merkezli kaçakçılık operasyonu

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak şekilde getirilen cep telefonlarının, Patnos ilçesinde piyasaya sürüldüğü ve bu şekilde haksız kazanç elde edildiği bilgisini aldı. Alınan bilgi doğrultusunda tespiti yapılan şüphelilere yönelik yürütülen ve yaklaşık 6 ay boyunca sürdürülen kapsamlı çalışmalar sonucunda, 10 Mart 2023 günü Ağrı ve Van'da toplam 14 adrese 80 personel ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamda A.Y., Ö.N., M.N., H.Y., M.İ., M.N.G. ve S.D. isimli 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 150 bin Türk Lirası olan 255 adet gümrük kaçağı telefonun yanı sıra 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 208 adet 9mm tabanca fişeği, 102 adet av tüfeği fişeği, 10 adet ses fişeği, 6 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet IMEI klonlama aparatı ve klonlama işlemlerinde kullanılan laptop ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlandıktan sonra Patnos Adliyesine sevk edilen 7 şüpheliden H.Y., Ö.N. ve M.İ. isimli şahıslar tutuklanırken, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Ağrı merkezli kaçakçılık operasyonu
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