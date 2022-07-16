Ağrı’da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü Programı

Ağrı'da 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı. İlk olarak Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon, il protokol üyeleri ile birlikte, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Şehitliği ziyaret etti. Şehitlere dualar edip onları rahmet ve minnetle anan Vali Yardımcısı Şenkon, ülkemizi bölmek isteyen güçlere asla fırsat verilmeyeceğini belirtti. İl Müftüsü Celal Büyük' ün yaptığı duanın ardından Vali Yardımcısı Şenkon ve il protokol üyeleri şehitlerin kabirlerini tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı. Kabir ziyaretleri sırasında Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon, şehitlerin kabri başında dua eden aileleri ile bir süre sohbet ederek vatan uğruna canını feda eden kahraman şehitlerin ailelerine minnettar olduklarını belirterek metanet diledi.

Vali Varol, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Serhat Kasalak ve Belediye Başkanı Savcı Sayan ile birlikte Ulu Camii'nde düzenlenen mevlid-i şerif programına katılarak 15 Temmuz şehitleri ve diğer tüm şehitlere dua edip gazilere, sağlıklı ömürler diledi.

VALİ VAROL, ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER ONURUNA YEMEK VERDİ

Daha sonra Vali Varol, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü'nün altıncı yıl dönümü münasebetiyle Burçin Uysal Öğretmenevinde düzenlenen yemek programında şehitlerin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri ve kahraman gazilerle bir araya geldi. Şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen yemek, Vali Varol'un ve 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Serhat Kasalak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İsmail Sıkı ve il protokol üyelerin katılımıyla Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Vatandaşları masalarında tek tek ziyaret ederek çocuklarla yakinen ilgilenen Vali Varol, programda şehitlerin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyetini belirterek şunları ifade etti: "15 Temmuz Demokrasi Zaferi sıradan bir zafer değildir; milletimizin canıyla, kanıyla ve imanıyla yazdığı bir destandır. Aziz milletimiz ortaya koyduğu mücadele ile vatanına geçit vermeyeceğini, gerekirse bu yolda canını vereceğini tüm dünyaya göstermiştir. Milletimizden aldığımız güç ile karşılaştığımız her türlü zorluğu aşacağımıza olan inancımız tamdır." dedi. Program, yemeğin ardından şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için yapılan dua ile sona erdi.

VALİ VAROL'DAN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Vali Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan ile birlikte Şehit Nihat Budak'ın, Yavuz mahallesinde yaşayan ailesini evlerinde ziyaret etti. 15 Temmuz 1999 yılında Şırnak Beytüşşebap'ta vatani görevini yapmakta iken çatışma bölgesine intikal esnasında aracın uçuruma yuvarlanması sonucunda Şehit olan Nihat Budak'ın ailesi ile yakinen ilgilenen Vali Varol, Devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade etti. Şehidin bizlere emaneti olan ailesi ile bir süre sohbet eden Vali Varol, vatanı ve milleti uğruna en kıymetli varlıkları olan canlarını feda eden aziz şehitlere minnettar olduklarını belirterek Şehit Nihat Budak'ı rahmet ve dua ile andı. Akşam saatlerinde Valilik Bahçesinde devam eden 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü Programı kapsamında Vali Varol, il protokol üyeleri ile birlikte 15 Temmuz konulu resim sergisini gezdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Kuran-ı Kerim Tilaveti ve tek bir ağızdan ve tek yürek olarak edilen dualarla sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitapları, Vali Varol ve Belediye Başkanı Sayan'ın konuşmaları ile devam program kapsamında ilahi dinletisinin ardından 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında 22. Dönem Ağrı Milletvekili Avukat Halil Özyolcu, TBMM'de iken meclisin bombalandığı geceyi ve yaşadıklarını anlattı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı kapsamında düzenlenen koşu, halter, badminton ve tenis müsabakalarında dereceye giren sporculara, Vali Varol Belediye Başkanı Sayan ve il protokol üyeleri tarafından hediye takdim edildi. 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti boyunca vatandaşlara hizmet sunarak STK temsilcileri ve gönüllülerine teşekkürlerini ileten Vali Varol, vatandaşlarımıza çorba ikramda bulundu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerini Anma Koşusu" düzenlendi. Vali Varol, il protokol üyeleri ile birlikte STK temsilcileri, vatandaşlar ve görevi başında olan Polislerle hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı sona erdi.