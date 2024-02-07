Ağrı’da 150 bin TL’lik kaçak eşya ele geçirildi

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, olayın Doğubayazıt ilçesinde meydana geldiği bildirildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile birlikte, gümrük sahası içerisinde, şüpheli hareketler sergileyen iki şahsın üst ve eşyalarında yapılan aramada, yaklaşık piyasa değeri 150 bin TL olan gümrük kaçağı 42 adet gümüş yüzük ve 5 adet kehribar tespih ele geçirilmiştir. Meydana gelen olay ile ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Valilik, kaçakçılık ile mücadeleye yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.