Ağrı’da 3 kişiyi sopalarla dövmüşlerdi: Zanlılar hakkında flaş gelişme!

Saldırıya uğrayanlardan 1'i markete, diğeri de kafeye girdi. İş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganların eylemlerini buralarda da sürdürdüğü görüldü. Bu sırada, yaralananlara yardım etmek isteyen kişi de maskeli saldırganlar tarafından darbedildi. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.