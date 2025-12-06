Ağrı’da 394 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: Piyasa değeri dudak uçuklattı!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahası'na gelen bir TIR şüpheli olarak değerlendirildi. NARKOKİM timlerinin X-Ray tarama sistemiyle gerçekleştirdiği kontrollerde, aracın yasal yükünün arasına gizlenmiş 394 kilogram metamfetamin ele geçirildi.