Ağrı’da 394 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: Piyasa değeri dudak uçuklattı!

Giriş Tarihi: 6.12.2025 09:51

Ticaret Bakanlığı, Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 1 milyar 179 milyon lira olan 394 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı. Ele geçirilen uyuşturucu madde imha edildi.

DHA Yaşam
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahası'na gelen bir TIR şüpheli olarak değerlendirildi. NARKOKİM timlerinin X-Ray tarama sistemiyle gerçekleştirdiği kontrollerde, aracın yasal yükünün arasına gizlenmiş 394 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

1 MİLYAR 179 MİLYON TL DEĞERİNDE

Yapılan incelemelerde, ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 1 milyar 179 milyon TL olduğu tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye imha edilirken, olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde adli soruşturma başlatıldı.

