Ağrı’da buzlanma nedeniyle otobüs devrildi: 11 yaralı

Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında, Doğubayazıt ilçesi istikameti çimento fabrikası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İran'dan Türkiye'ye gelen ve İran uyruklu yolcuları taşıyan otobüs, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otobüste sıkışan yaralıları kurtararak, Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.