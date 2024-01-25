Haberler Yaşam Haberleri Ağrı'da buzlanma nedeniyle otobüs devrildi: 11 yaralı
Giriş Tarihi: 25.1.2024 15:04 Son Güncelleme: 25.1.2024 15:20

Ağrı'da buzlanma nedeniyle otobüs devrildi: 11 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İran uyruklu yolcuları taşıyan otobüs, buzlanma nedeniyle devrildi. Kazada, otobüste bulunan 11 İran uyruklu yolcu yaralandı.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı’da buzlanma nedeniyle otobüs devrildi: 11 yaralı

Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında, Doğubayazıt ilçesi istikameti çimento fabrikası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İran'dan Türkiye'ye gelen ve İran uyruklu yolcuları taşıyan otobüs, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otobüste sıkışan yaralıları kurtararak, Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ağrı'da buzlanma nedeniyle otobüs devrildi: 11 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA