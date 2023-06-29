Ağrı’da çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Ağrı'nın Cumhuriyet Mahallesinde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı Ufuk Aşan ile bazı kişiler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte Aşan, defalarca göğsünden bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan ağır yaralı durumdaki Aşan, Patnos Devlet Hastanesine sevk edildi. Ufuk Aşan buradaki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Aşan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan olayla başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.