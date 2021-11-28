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Giriş Tarihi: 28.11.2021 21:25

Ağrı'da dağlık alandaki yüksek kayalıklarda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar kurtarıldı

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı’da dağlık alandaki yüksek kayalıklarda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar kurtarıldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dağlık alandaki yüksek kayalıklarda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar, itfaiye ekibi ve güvenlik korucularının yardımıyla kurtarıldı.

Doğubayazıt ilçesine bağlı Ayrancı köyünde, otlattığı hayvanların bir kısmı dağlık alandaki yüksek kayalıklara kaçan çiftçi Ali Paşa Dursun, hayvanları kendi çabasıyla kurtarmak istedi.Hayvanları kayalıktan indiremeyen Dursun itfaiyeden yardım istedi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve güvenlik korucuları, hayvanları mahsur kaldığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.Çevredeki vatandaşların da yardımıyla yaklaşık 3 saatlik zorlu çalışmanın ardından halat yardımıyla kurtarılan 8 hayvan, Dursun'a teslim edildi.Hayvanların kurtarıldığına sevinen Dursun ise ekiplere ve vatandaşlara teşekkür etti.

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Ağrı'da dağlık alandaki yüksek kayalıklarda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar kurtarıldı
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