Ağrı’da ekipler, 92 yaşındaki hasta için seferber oldu

Ağrı'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile yolu ulaşıma kapanan Hamur ilçesine bağlı Alakoyun köyünde bilinç bulanıklığı yaşadığı belirtilen 92 yaşındaki hasta İbrahim Aslangiri'nin yakınları, kendi imkanları ile hastaneye gidemeyince 112 acil sağlık ve il özel idaresi ekiplerinden yardım istedi.

İhbarı alır almaz harekete geçen ekipler, Ağrı merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulanan köye doğru hareket etti. Şiddetli tipi ve kar yağışı nedeni ile ilerlemekte güçlük çeken 112 acil sağlık ekipleri, Alakoyun Köyüne 5 kilometre uzaklıkta bulunan Tükenmez köyüne kadar paletli ambulans eşliğinde yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından ulaşabildi.

Tükenmez Köyü'nde il özel idaresine bağlı iş makinasının açtığı yolda hasta yakınlarının özel araçla getirdiği hasta Aslangiri'yi ambulansa alan 112 Acil Sağlık ekipleri, burada ilk müdahalesini yaptıkları hastayı, tedavisini yapmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

'KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİ İLE YOLLARIMIZ KAPANDI'

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile oldukça zor anlar yaşadıklarını belirten hasta İbrahim Aslangiri'nin oğlu Bülent Aslangiri: "Babam 92 yaşında. Sabahtan beri hastaydı. Yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı köy yolları kapalıydı. Ondan dolayı hastaneye götüremedik. Haber verdik. Kepçe gelip yolu açtı. Bizde hastayı alarak kepçenin arkasından Tükenmez köyüne kadar geldik. Burada ambulansa bindirdik. Babam yaşlı ve rahatsızlığı var. Daha önceden herhangi bir rahatsızlığı yoktu." dedi.

Öte yandan Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyo olduğu bilgisi edinilen hasta İbrahim Aslangiri'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.