Ağrı’da feci olay: Kazayla annesini ezdi!

Edinilen bilgilere göre, saat 13.00 sularında meydana gelen olayda, 36 yaşındaki E.Y, yeni aldığı otomobiliyle Diyadin ilçesinden yaşadığı Tazekent köyüne geldi.

E.Y. aracıyla evin bahçesine gireceği sırada kendisini karşılamak için arabasının önüne aniden çıkan annesi H.Y'yi görünce panikledi. Panik halinde yanlışlıkla fren yerine gaza basan E.Y., annesine çarptı. Çarpmanın etkisi ile aracın altında kalan anne H.Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

H.Y.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, sürücü E.Y., gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.