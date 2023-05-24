Haberler Yaşam Haberleri Ağrı'da FETÖ 'mahrem imamı' yakalandı
Giriş Tarihi: 24.5.2023 21:05 Son Güncelleme: 24.5.2023 22:11

Ağrı'da FETÖ 'mahrem imamı' yakalandı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, mahrem imam olarak faaliyet yürüten ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı’da FETÖ ’mahrem imamı’ yakalandı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün deşifre edilmesine yönelik gizlilik içerisinde yürütülen operasyon sonucunda adliyenin 'mahrem imam'olarak faaliyet yürüten ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H.D.,'yi yakalanarak gözaltına aldı.

Şüphelinin, örgüt içerisinde gizli iletişimi sağlayan 'Bylock' programını kullandığı ve örgüt mensuplarının kamu kurumlarına yerleşmeleri için faaliyet gösterdiği tespit edildi.

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Ağrı'da FETÖ 'mahrem imamı' yakalandı
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