Ağrı’da FETÖ ’mahrem imamı’ yakalandı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün deşifre edilmesine yönelik gizlilik içerisinde yürütülen operasyon sonucunda adliyenin 'mahrem imam'olarak faaliyet yürüten ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H.D.,'yi yakalanarak gözaltına aldı.
Şüphelinin, örgüt içerisinde gizli iletişimi sağlayan 'Bylock' programını kullandığı ve örgüt mensuplarının kamu kurumlarına yerleşmeleri için faaliyet gösterdiği tespit edildi.