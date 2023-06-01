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Giriş Tarihi: 1.6.2023 21:15 Son Güncelleme: 1.6.2023 22:00

Ağrı’da foseptik çukuruna düşen çocuk hayatını kaybetti

Ağrı Merkez 100. Yıl Mahallesi'nde foseptik çukuruna düşen 6 yaşındaki Miray Asel Ülgay hayatını kaybetti.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı’da foseptik çukuruna düşen çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre Ağrı merkez Fırat Mahallesi'nde oturan Reyis ve Güleser Ülgay, 6 yaşındaki çocukları Miray Asel ile birlikte hayvanlarına bakmak için 100 Yıl Mahallesi'nde kiraladıkları ahıra gitti. Daha sonra Miray Asel'i arabada bırakan anne ve baba ahırda hayvanlara bakmaya gitti. İşlerini bitirdikten sonra döndüklerinde kızlarını arabada bulamayan Ülgay çifti, 112 çağrı merkezine kayıp ihbarında bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri küçük çocuğu arama çalışması başlattı. Başlatılan çalışmalar kapsamında ahırın yanında bulunan foseptik çukurunu boşaltan ekipler, minik Miray Aselin cansız bedenine ulaştı.

Minik Miray Asel'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Ağrı’da foseptik çukuruna düşen çocuk hayatını kaybetti
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