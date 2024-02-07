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Giriş Tarihi: 7.2.2024 13:22 Son Güncelleme: 7.2.2024 13:43

Ağrı'da gümrük kaçağı botox operasyonu: 1 gözaltı

Ağrı'da jandarma ve gümrük ekiplerinin ortaklaşa yaptığı operasyonda, piyasa değeri 2 milyon 750 bin TL olan bin 100 adet gümrük kaçağı botox ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı’da gümrük kaçağı botox operasyonu: 1 gözaltı

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile birlikte Doğubayazıt ilçesinde gümrük sahası içerisinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen bin 100 adet tıbbi ilaç (botox) bulundu. Botoxların piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 750 bin TL olduğu tespit edildi. Olayla ilgili araç sürücüsü 1 şüpheli gözaltına alınırken, botoxlar ise muhafaza altına alındı. Valilik, kaçakçılık ile mücadeleye yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.

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Ağrı'da gümrük kaçağı botox operasyonu: 1 gözaltı
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