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Giriş Tarihi: 2.2.2024 16:11 Son Güncelleme: 2.2.2024 16:19

Ağrı'da gümrük kaçağı sigara operasyonu: 10 gözaltı

Ağrı'da jandarma ve gümrük ekiplerinin yaptığı operasyonda, 2 bin 667 paket gümrük kaçağı sigara ve 3,5 milyon lira değerinde bin 500 paket elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı’da gümrük kaçağı sigara operasyonu: 10 gözaltı

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile Doğubayazıt ilçesinde, gümrük sahası içerisinde yapılan kontrollerde, bin 927 paket gümrük kaçağı sigara, yaklaşık piyasa değeri 3,5 milyon lira olan bin 500 paket gümrük kaçağı elektronik sigara buldu. Ekipler, Taşlıçay ilçesinde, yol kontrolü ve emniyeti uygulaması esnasında iki araçta yaptıkları aramada ise 740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Operasyonda, gümrük kaçağı sigaralarla ilgili olduğu belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

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Ağrı'da gümrük kaçağı sigara operasyonu: 10 gözaltı
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